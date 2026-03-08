Roma, maledizione infortuni a Genova in attacco c'è solo Malen

Con le valigie pronte per la trasferta contro il Genoa, Gian Piero Gasperini guarda avanti più che indietro. La Roma oggi pomeriggio (ore 18) sfida gli uomini di De Rossi, dopo il pareggio contro la Juventus, e con una lunga lista di infortuni pesanti: "Dovbyk torna a maggio, Ferguson ha finito la stagione. Loro non consideriamoli neanche più infortunati". Out anche Soulé, ancora alle prese con la pubalgia e Dybala, operato venerdì al menisco del ginocchio sinistro: "Nessun problema con i medici - chiarisce - ma è vero che quest'anno si sono trovati davanti a casi molto al limite". (...) I giallorossi, raggiunti ieri al quarto posto dal Como - vogliono tornare a fare i 3 punti, nella settimana in cui tornerà (giovedì) l'Europa League contro il Bologna: "Arrivano partite determinanti, adesso l'obiettivo è stare dentro poi a maggio si decide tutto". Per questo il tecnico insiste sull'idea di utilizzare tutta la rosa: "Vaz in questo momento è l'unica alternativa a Malen, e giocando così ravvicinati ci sarà bisogno anche di Arena". Tra i temi della settimana anche la cena con Francesco Totti: "Io non sono nella condizione di proporgli un ruolo in società - spiega Gasp - È stata una cena normalissima dove abbiamo parlato di calcio. E devo dire che mi piace molto come parla di calcio: è diret-to, come tutti i grandi campioni, con angolazioni molto alte quando si parla di giocatori e di squadra". (...) Oltre agli infortunati, contro il Genoa non ci sarà Wesley (squalificato). Al suo posto il favorito è Rensch: "Ha fatto molto bene, anche se arrivava da un periodo di poco impiego e da un infortunio al ginocchio". (...) Cristante continua a giocare praticamente sempre. "Sta facendo tantissime partite", ammette Gasperini. Ma resta difficile rinunciarvi: "È fondamentale nel gioco aereo e non abbiamo molti altri con quelle caratteristiche". Possibile quindi, come contro la Juventus, lo spostamento del capitano giallorosso in un ruolo più avanzato, accanto a Pellegrini e dietro Malen, con Zaragoza, Vaz e Venturino pronti a subentrare. In mediana conferma per la coppia Koné - Pisilli. Out Hermoso in difesa, al suo posto Ghilardi.

(La Repubblica)