Roma-Lecce, Trinchera: "Ci mancano giocatori importanti ma non facciamo vittimismo"

Stefano Trinchera, dirigente del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del match dell'Olimpico. Ecco le sue parole.

Quanto perde il Lecce senza Coulibaly oggi?

"Beh, noi non facciamo mai vittimismo. Ci mancano dei giocatori importanti come Gaspar, Coulibaly, Berisha, lo stesso Sottil, che ha dato forte forse nell'ultimo momento. Però veniamo a Roma qui a giocare con la consapevolezza che il nostro percorso è un percorso migliorativo dove stiamo facendo buonissime prestazioni, reduci da una sconfitta immeritata a Napoli, però andiamo avanti e ce la giochiamo".

Pantaleo Corvino 1.300 partite tra i professionisti, non è qui in realtà, però diciamo che un bel pezzo di storia del calcio italiano.

"Sì, io poi sono di parte, ma lui è veramente il numero uno per me. In Europa è difficile trovare gente come lui, che è una risorsa continua, una risorsa tecnica, umana, e ho il privilegio di stare con lui, di lavorare con lui e speriamo di potergli dare in queste circostanze un altro grande regalo"».