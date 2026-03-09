Roma, così non Var

Sarà come dice Gasperini. Sarà ma resta difficile credergli, quando dice che "assolutamente no, su questa sconfitta non ha influito la delusione del 3-3 con la Juve, abbiamo giocato una buona gara e creato più del Genoa". E sembrata un'altra cosa, in realtà, questo Genoa-Roma. (...) La Roma non è riuscita a calarsi nel clima di un match che Daniele De Rossi ha incanalato sull'unico binario possibile, quello dell'intensità e dell'agonismo. Roma spaesata e non è una roba abituale. La Champions ora è una salita, con l'aggancio del Como (avversario di domenica) e la Juventus a meno uno. "Ma non siamo mai stati messi sotto — ha detto l'allenatore —. Non è un momento positivo per noi, non usciamo ridimensionati da questa gara e vedrete che reagiremo forte", ha detto l'allenatore. (...) Certo è che il nervosismo in casa Roma è evidente. Anche per un episodio arbitrale, fallo di mano di Malinovskyi su Koné (si era ancora sull'1-1) che ha fatto infuriare Gasperini: "A noi dal campo quella cosa non è sfuggita. Non so perché il Var non sia intervenuto, l'immagine è abbastanza chiara. E se chi è al Var non ha richiamato l'arbitro perché non c'è certezza, allora che cambi mestiere". (...) Le lamentele del tecnico sono anche relative alla rimessa da cui nasce l'azione del 2-1, a suo dire invertito: "Le immagini sono chiare anche qui, certo poi non è che ci attacchiamo a un fallo laterale...". Meglio parlare della partita, allora: "Abbiamo fatto un errore netto concedendo quel rigore, poi dopo il pareggio pensavamo di vincerla con le squadre più lunghe e invece è arrivata la sconfitta. Lo spirito della squadra era altissimo, Svilar ha parato solo nel finale su Malinovskyi. Se sono preoccupato per la Champions? Chi è preoccupato stia a casa. Siamo quarti in classifica, ci giochiamo l'ottavo di finale di Europa League con il Bologna. Ci sono stagioni in cui guardi gli altri giocare. Qui noi siamo protagonisti". E ancora: "Dobbiamo arrivare alla sosta nella posizione in cui siamo e poi qualificarci in Europa League. L'atteggiamento di questi ragazzi è straordinario, posso rimproverare solo qualche episodio. È stata una partita giocata con molta aggressività, ma noi ci siamo calati benissimo nel match. Venturino? Non era la sua gara, serviva gente di peso come Cristante ed El Aynaoui, giocare palla a terra era molto complicato. Abbiamo poco da rimproverarci, ora andiamo a giocarci le prossime partite". A partire da Bologna.

(corsera)