Roma-Bologna: questore emette 10 Daspo a tifosi giallorossi

È di dieci Daspo il primo bilancio dei provvedimenti firmati dal Questore di Roma nei confronti di altrettanti tifosi giallorossi, individuati, nelle ore precedenti al match Roma-Bologna, mentre si stavano dirigendo verso la tangenziale all’altezza di via degli Orti della Farnesina, con l'intento scontrarsi contro i supporters del Bologna. La durata della interdizione alla frequentazione degli impianti sportivi varia da 1 a 2 anni, in ragione dei precedenti di polizia annoverati dai soggetti coinvolti. Per tutti è stato contestato il reato di possesso di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive

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