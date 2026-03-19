Roma-Bologna, Di Vaio: "Abbiamo l'ambizione di vincere l'Europa League"

A pochi minuti dal fischio d'inizio della decisiva sfida di ritorno contro la Roma, Marco Di Vaio è intervenuto ai microfoni dei cronisti di Sky Sport presenti allo Stadio Olimpico. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossoblù in vista del match che mette in palio l'accesso ai quarti di finale di Europa League.

Questa competizione per voi è un'ossessione o un'ambizione?

"Abbiamo l’ambizione di vincere l’Europa League. Sapevamo sarebbe stato un bel viaggio, stasera avremo uno step importante. Dovremo affrontare questa sfida al massimo."

Sul clima dello Stadio Olimpico di stasera.

"Qui abbiamo ricordi meravigliosi, speriamo di riviverli."

Su Bernardeschi.

"Bernardeschi ha una grande esperienza in queste partite. Può trascinare i suoi compagni. L’interpretazione della gara e dei singoli momenti sarà fondamentale."