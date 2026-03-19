Roma-Bologna, CRISTANTE: "Possiamo prendercela solo con noi stessi, non si possono prendere tutti questi gol"

Al termine della sfida contro il Bologna, ha parlato il centrocampista giallorosso Bryan Crisante. Le sue parole:
CRISTANTE A SKY
Con chi te la prendi quando si perdono partite così?
“Con noi stessi, non dovevamo prendere tutti questi gol. Eravamo stati bravissimi a recuperarla e nei supplementari eravamo in controllo”.
Il pubblico vi ha quasi respinto a fine partita: sei stupito anche tu?
“Siamo tutti delusi e anche i tifosi lo sono. È dura, volevamo passare e l’avevamo ripresa”.
È un discorso anche di stanchezza?
“In certi punti della stagione è normale che ci sia più stanchezza. Eravamo lì per poter passare il turno, ma ora c’è poco da lamentarsi. Dobbiamo rimboccarci le maniche, domenica c’è una gara fondamentale”.