Roma-Bologna, CRISTANTE: "Possiamo prendercela solo con noi stessi, non si possono prendere tutti questi gol"

Al termine della sfida contro il Bologna, ha parlato il centrocampista giallorosso Bryan Crisante. Le sue parole:

CRISTANTE A SKY

Con chi te la prendi quando si perdono partite così?

“Con noi stessi, non dovevamo prendere tutti questi gol. Eravamo stati bravissimi a recuperarla e nei supplementari eravamo in controllo”.

Il pubblico vi ha quasi respinto a fine partita: sei stupito anche tu?

“Siamo tutti delusi e anche i tifosi lo sono. È dura, volevamo passare e l’avevamo ripresa”.

È un discorso anche di stanchezza?

“In certi punti della stagione è normale che ci sia più stanchezza. Eravamo lì per poter passare il turno, ma ora c’è poco da lamentarsi. Dobbiamo rimboccarci le maniche, domenica c’è una gara fondamentale”.