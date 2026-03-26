Ranieri nominato Cavaliere di Gran Croce: il 2 giugno la cerimonia a Cagliari

Prestigioso riconoscimento in arrivo per Claudio Ranieri. Secondo quanto anticipato dal giornalista Fabrizio Serra, il prossimo 2 giugno l'attuale senior advisor giallorosso riceverà il titolo di Cavaliere di Gran Croce, la più alta onorificenza della Repubblica Italiana. L'onorificenza è stata già siglata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia di consegna si svolgerà a Cagliari, città a cui l'allenatore è storicamente legato, e lo stesso Ranieri ha già confermato la propria disponibilità a presenziare all'evento. Il conferimento giunge come tributo alla carriera e alla caratura umana di una delle figure più rispettate del calcio internazionale e attuale punto di riferimento dell'organigramma societario della Roma.





