Quarta edizione dell’AS Roma Business Summit: l’incontro con i professionisti e le aziende del network giallorosso

Nella giornata di oggi l'AS Roma ha riunito i professionisti e gli imprenditori che la affiancano nella giornata del 26 marzo presso la sede romana di Toyota. Tanti interventi: hanno parlato il Chief Business Officer dell’AS Roma, Michael Gandler; il CEO di Toyota Motor Italia, Alberto Santilli; il Chief Operating Officer di KINTO Italia, Vincent Van Acker; la Commercial Officer di Wizz Air, Silvia Mosquera; l’Head of Corporate Channel Italy di Enel, Francesco Tarquini e l’Italy Cards Sales Manager di Q8 Italia, Antonio Esposito.

"Per il quarto anno consecutivo, l’AS Roma ha riunito i professionisti e gli imprenditori che affiancano il Club per dare vita a una giornata di confronto, condivisione e formazione all’insegna della passione giallorossa.

Ad ospitare questa edizione dell’AS Roma Business Summit nella giornata del 26 marzo è stata la prestigiosa sede romana di Toyota Motor Italia, Automotive and Mobility Service Partner del Club.

“Quella di oggi è un’opportunità per conoscervi tra di voi ma anche per capire tramite altre aziende globali quali sono i temi più importanti nel mondo del business”, sono state le parole del Chief Business Officer dell’AS Roma, Michael Gandler, durante il saluto introduttivo nell’Auditorium Mirai. “Parleremo di mobility e turismo, ma nelle prossime edizioni affronteremo anche altri argomenti come l’intelligenza artificiale o la corporate social responsibility per far sì che questo evento sia sempre più di formazione e condivisione”.

È stato poi il CEO di Toyota Motor Italia, Alberto Santilli, a dare il benvenuto ai partecipanti.

"È un piacere accogliere oggi presso la nostra sede l'AS Roma ed i suoi partner. Il legame fra la nostra azienda e il Club giallorosso, nato nel 2022, ha visto la realizzazione di numerose iniziative legate al mondo dello sport e della mobilità sostenibile, all’insegna di valori sociali condivisi da entrambe le aziende".

Il summit è quindi proseguito con i due panel di respiro internazionale del “Business Stage” moderati da Marco Francesco Mazzù, Professor of Practice in Marketing della Luiss Business School e direttore del Master in Sport Management svolto in partnership con l’AS Roma.

“Mobility & Sport Tourism” è stato l’argomento della prima sessione dedicata alla mobilità e ai trasporti come business in continua evoluzione, alla quale hanno partecipato il Chief Operating Officer di KINTO Italia, Vincent Van Acker e la Commercial Officer di Wizz Air, Silvia Mosquera.

Nel secondo incontro, “The Energy Transition”, si sono affrontati temi correlati alle energie rinnovabili e alla mobilità sostenibile con la partecipazione dell’Head of Corporate Channel Italy di Enel, Francesco Tarquini e dell’Italy Cards Sales Manager di Q8 Italia, Antonio Esposito.

Dopo l’approfondimento con i rappresentanti di queste quattro aziende partner, è stato il momento del “Business Speed Date”, una iniziativa B2B che il Club porta avanti con successo dalle precedenti edizioni, dove i partecipanti hanno potuto cogliere l’occasione per conoscersi tra loro, presentare i propri servizi e gettare le basi per nuove sinergie e connessioni in brevi colloqui a tu per tu. Con il “Meet AS Roma” è stata invece offerta agli stessi partecipanti la possibilità di entrare in contatto con i vari dipartimenti strategici del Club per proporre progetti di business e descrivere le proprie attività.

Tutte occasioni in cui è emerso concretamente lo spirito che anima da sempre questa giornata e, in generale, l’AS Roma Business Club: fare networking e condividere expertises, rompendo il ghiaccio attraverso la comune passione per i colori giallorossi. Una famiglia in continua crescita, che consente di stabilire connessioni strategiche, vivere esperienze di tifo esclusive e dare un boost al proprio business."

(asroma.com)