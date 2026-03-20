Pizarro: "Eliminazione inaspettata. La Roma può arrivare quarta. Gasperini? Bisogna tenerselo stretto" (VIDEO)

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - A margine della presentazione del primo raduno indoor di "Operazione Nostalgia", l'ex centrocampista giallorosso David Pizarro ha analizzato il momento della Roma tra l'uscita dall'Europa League e la corsa per un piazzamento nella massima competizione europea. Di seguito le sue parole raccolte dai cronisti.

Qual è il tuo giudizio sull’eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna?

"È stata un’eliminazione inaspettata, ero molto fiducioso sul fatto che potesse andare diversamente. Abbiamo trovato un Bologna che non ci aspettavamo, anche perché in campionato sta dimostrando altro. Dispiace, soprattutto per il risultato in casa, perché i tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori d’Italia".

Come si esce da un momento così delicato?

"È difficile perché in 20 giorni sono accadute delle situazioni inaspettate. Adesso bisogna riposare, dare la possibilità ai giocatori di non pensarci troppo. Basta una vittoria e ti rimetti in gioco subito."

Crede che l'obiettivo quarto posto sia ancora raggiungibile?

"La Roma può assolutamente arrivare quarta e qualificarsi in Champions League. Ce la dobbiamo giocare fino alla fine. È difficile dimenticare quanto accaduto negli ultimi venti giorni, sono successe situazioni inaspettate, ma ora è importante riposare e dare la possibilità ai giocatori di non pensarci troppo. Il campionato è ancora lì: basta una vittoria e si rimette in gioco tutto".

Può aiutare il tornare a giocare una volta a settimana o temi il contraccolpo psicologico come dopo il 3-3 con la Juventus?

"A volte le situazioni mentali sono più importanti del fisico. Sicuramente il fatto di non aver chiuso la partita con la Juventus conta, magari è solo una coincidenza. Nel calcio quando non chiudi le partite, poi ti ritrovi a lamentarti"

Qual è il tuo pensiero su Gian Piero Gasperini?

"Abbiamo un grandissimo allenatore e bisogna tenerselo stretto. Lo ha dimostrato in passato e anche in questa stagione. È il suo primo anno e anche lui deve conoscere la piazza di Roma, completamente diversa da quella di Bergamo. Io mi auguro sempre il bene per la Roma. Ci sarà da parlare questa estate perché l'allenatore ti ha già dimostrato di saper fare un grande lavoro con quello che ha. La sua esperienza è importantissima, lo sarà anche in questa settimana complicata. Aiuterà anche la sosta delle nazionali, per rimettere un po' a posto le idee. Ci ha dimostrato di avere un calcio importante, che diverte noi romanisti."

Sei preoccupato per il Lecce?

"Ripeto, a volte è più importante la parte mentale del fisico. In questi 20 giorni sono successe cose che non ci aspettavamo."

La Roma può arrivare quarta?

"Sì, la Roma ha la possibilità, come ce l'ha avuta in gran parte del campionato. La partita con la Juve avrebbe dato un grande aiuto. Non è stato così ma ce la giocheremo fino alla fine da romanisti."