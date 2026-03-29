Perotti: "I migliori anni li ho passati a Roma. Messi o Totti? Leo il numero uno, Francesco la storia" (VIDEO)

Diego Perotti, per l'account Instagram del World Legends Padel Tour, ha partecipato alla challenge del "This or That", ovvero è stato messo di fronte ad alcune scelte riguardanti Italia e Argentina ed ha dovuto optare quale delle due opzioni preferiva. L'ex calciatore ha più volte dichiarato di avere il cuore a metà tra Buenos Aires e Roma, anche se tra la Bombonera e lo Stadio Olimpico ha scelto l'impianto romano. Ultima, ma non per importanza, anche la domanda su Messi e Totti. L'argentino non ha espresso una preferenza, ma ha definito l'ex capitano giallorosso la storia.



