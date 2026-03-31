Paredes spinge per Dybala: "Sogno di vederlo al Boca, anche lui sarebbe entusiasta" (VIDEO)

Leandro Paredes torna a parlare del futuro di Paulo Dybala e del possibile approdo della "Joya" alla Bombonera. L'ex centrocampista della Roma, oggi punto di riferimento del Boca Juniors, è stato intervistato dai canali ufficiali della CONMEBOL Libertadores, soffermandosi proprio sul legame tra l'attaccante giallorosso e il club argentino.

"Per me sarebbe un sogno vederlo al Boca" ha dichiarato Paredes, sottolineando come l'orientamento di Dybala verso i colori degli Xeneizes sia concreto. "Anche lui sarebbe molto entusiasta all’idea, ha un sogno da realizzare e lo aveva anche suo padre. Ci sono molte cose in gioco che lo porteranno a decidere se venire o meno. Avrà le sue ragioni per fare la sua scelta, ma spero che tutto ciò si avveri e che possa venire qui, perché sarebbe qualcosa di molto importante per tutti noi".





