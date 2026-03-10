OpenVar, l'audio dell'episodio di Malinovskyi: "La prende prima di petto, braccio in posizione naturale". Tonolini: "È platealmente punibile" (VIDEO)

DAZN - Nel corso dell'ultimo episodio di OpenVar, è stato analizzato anche il tocco di mano di Malinosvky sul tiro di Konè con l'audio tra l'arbitro Colombo e il Var Mazzoleni. Questa l'interpretazione della sala Var: “Testissima, prima prende il petto. Testa. Sì, petto, braccio in posizione naturale. Ma poi era anche fuori area… ah, no no, ho qualche dubbio su questo, ma tanto non cambia perché prima prende il petto e il braccio è in posizione naturale. Però il braccio era in posizione naturale e prende il petto. Check completato"

Non dello stesso avviso, però, Mauro Tonolini. Il componente del CAN ha spiegato: "Il tocco è punibile. Colombo non riesce a recuperare la posizione centrale e valuta come non punibile il tocco. Il fatto che ci sia una deviazione, anzi due, come viene rilevato giustamente da Mazzoleni, non è un'attenuante. Il braccio sinistro è platealmente punibile, lo è anche il destro. La deviazione non va a sanare la punibilità di questo intervento. Malinovskyi va in opposizione al tiro, anche il braccio destro è fuori sagoma. Questo è un fallo di mano punibile, assolutamente".

