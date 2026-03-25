Clicky

Open Var, Azzi (CEO Dazn): “Toglierlo peggiorerebbe la situazione”

25/03/2026 alle 08:51.
aaa-nuovo-open-var

Tiene banco il tema Open Var dopo le recenti polemiche, con l’ipotesi di una possibile cancellazione del format. Sulla questione è intervenuto Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia, che ha espresso una posizione chiara in merito. Secondo Azzi eliminare il format "Peggiorerebbe la situazione. È una trasmissione nata dalla volontà di fare educazione al regolamento.
Lo abbiamo chiesto anche ai nostri clienti e il 90% vorrebbe avere l'audio e il video del Var e sentire le spiegazioni. Non c'è niente di più sano che parlare serenamente di un errore, quando accade". L’obiettivo della trasmissione resta quello di fare chiarezza e contribuire a una maggiore comprensione del regolamento da parte del pubblico.