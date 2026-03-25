Open Var, Azzi (CEO Dazn): “Toglierlo peggiorerebbe la situazione”

Tiene banco il tema Open Var dopo le recenti polemiche, con l’ipotesi di una possibile cancellazione del format. Sulla questione è intervenuto Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia, che ha espresso una posizione chiara in merito. Secondo Azzi eliminare il format "Peggiorerebbe la situazione. È una trasmissione nata dalla volontà di fare educazione al regolamento.

Lo abbiamo chiesto anche ai nostri clienti e il 90% vorrebbe avere l'audio e il video del Var e sentire le spiegazioni. Non c'è niente di più sano che parlare serenamente di un errore, quando accade". L’obiettivo della trasmissione resta quello di fare chiarezza e contribuire a una maggiore comprensione del regolamento da parte del pubblico.







Stefano Azzi (CEO Dazn Italia) al #CorSport a proposito della possibile cancellazione di #OpenVar ? pic.twitter.com/DOIgyI2FEG — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 25, 2026







