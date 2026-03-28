Olanda, Malen: "Avrei preferito segnare, ma so che i gol arriveranno. Devo solo continuare a fare quello che sto facendo"

Donyell Malen, attaccante della Roma, dopo la sfida tra Olanda e Norvegia, ha parlato nel post partita. Queste le sue parole:

Come giudichi la tua prestazione contro la Norvegia?

"Direi positiva alla fine. Ho avuto un po' di sfortuna in 2-3 occasioni. Una volta ho tirato addosso al portiere, l'altra conclusione invece doveva entrare. Ho sbagliato qualche passaggio, ma mi sono sempre fatto trovare nella giusta posizione e questa è la cosa importante. In altre giornate, sarebbe anche arrivato il gol".

La sostituzione?

"Penso che Koeman sappia cosa possa fare e quali siano le mie qualità. Avrei preferito segnare uno o due gol, ma so che arriveranno. Devo solo continuare a fare quello che sto facendo".

(vi.nl)