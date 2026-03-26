NXGN 2026: Robinio Vaz 23esimo nella classifica dei 50 migliori Under19 del mondo

Arrivato nella sessione invernale di calciomercato per 25 milioni di euro totali tra parte fissa e bonus, Robinio Vaz si sta mettendo sempre più in mostra con la maglia della Roma e nell'ultima partita di campionato contro il Lecce ha messo a segno la rete (la prima con la squadra capitolina) che è valsa la vittoria dei giallorossi. L'ex attaccante del Marsiglia ha fatto intravedere sprazzi del suo grande talento ed è stato inserito tra i 50 migliori giocatori nati a partire dal 1° gennaio 2007: nella classifica NXGN 2026 Robinio Vaz si piazza in 23esima posizione e davanti a lui c'è Francesco Camarda del Milan (ora in prestito al Lecce). Il podio, invece, è formato da Lamine Yamal del Barcellona al primo posto, Estevao del Chelsea in seconda posizione e Pau Cubarsi del Barcellona sul gradino più basso. Il primo italiano e giocatore di Serie A in lista è Honest Ahanor dell'Atalanta al dodicesimo posto.

(goal.com)