Napoli, Lukaku non si presenta alla ripresa degli allenamenti. Il club valuta provvedimenti disciplinari: può finire fuori rosa

Prosegue il braccio di ferro tra Romelu Lukaku e il Napoli. Come fa sapere la società partenopea con un comunicato, l'attaccante non si è presentato a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Ecco quanto si legge nella nota ufficiale: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato"

(sscnapoli.it)