Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate per soddisfare ogni esigenza: il Lunga Sosta Coperto, ideale per chi non vuole rinunciare al comfort, e il Lunga Sosta Scoperto, perfetto per chi mette al primo posto il risparmio.

Prenotando online con Easy Parking, per chi organizza il proprio viaggio con anticipo, è possibile accedere e offerte dedicate alle soste - brevi o prolungate - sia per il coperto che per lo scoperto,

Con circa 4.500 posti auto, di cui oltre 3.00 coperti, il Parcheggio Lunga Sosta assicura ampia disponibilità anche nei periodi di maggiore affluenza, offrendo la massima flessibilità sia per soste brevi che lunghe. L’accesso e l’uscita sono semplici e veloci grazie alla lettura automatica della targa o alle corsie riservate ai clienti Telepass, per un’esperienza totalmente ticketless e senza attese. Il collegamento con i terminal è garantito da una navetta gratuita, completamente elettrica, attiva tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, con una frequenza di 5 minuti durante il giorno e di 15 minuti nelle ore notturne.

Parcheggiando nelle aree ufficiali di Aeroporti di Roma, i clienti Easy Parking possono inoltre usufruire di vantaggi esclusivi come il 10% di sconto in tutti i bar e ristoranti dello scalo di Fiumicino sugli acquisti presso i punti vendita Aelia Duty Free e Venchi, il 15% di sconto sul servizio di Avvolgi Bagaglio e fino al 15% di sconto in una selezione di negozi dell’Area di Imbarco A ed E di Fiumicino.

Anche in questo ambito, Aeroporti di Roma è costantemente impegnata nel raggiungere livelli sempre più alti di sostenibilità ambientale e ha confermato il suo impegno in questa direzione con l’apertura nel 2023 del nuovo parcheggio “ADR e-move”, il primo e più grande parcheggio in Italia riservato esclusivamente ai veicoli elettrici ed ibridi plug-in. Il parcheggio ADR e-move offre 148 posti auto coperti e 75 postazioni di ricarica da 22kW e si trova al 1° piano del multipiano Terminal B a pochi minuti di tapis roulant del Terminal 1 e 3.

Questo progetto si inserisce nel più ampio piano di decarbonizzazione del gruppo, con l’obiettivo di rendere gli scali romani abilitatori della transizione energetica.