Instagram, Batistuta nomina Totti e Cafu nella sua top 5: "Totti? Ti dava il pallone come lo volevi. Sapeva sempre cosa fare" (VIDEO)

Gabriel Omar Batistuta, protagonista del terzo scudetto giallorosso, è stato ospite del podcast "Rio Ferdinand Presents". Nel corso di una lunga intervista con l'ex difensore del Manchester United, il "Re Leone" ha ripercorso le tappe della sua straordinaria carriera, soffermandosi sui compagni più forti con cui ha condiviso lo spogliatoio. Invitato a nominare i migliori calciatori con cui ha giocato, Batistuta ha inserito due leggende della Roma: Francesco Totti e Cafu. Insieme a loro, l'argentino ha completato il quintetto con i connazionali Diego Armando Maradona, Claudio Caniggia e Fernando Redondo.

Particolarmente significative le parole dedicate allo storico capitano giallorosso. Alla domanda di Ferdinand su cosa rendesse Totti così speciale, Batistuta ha risposto: "Era giovane quando giocavamo insieme, ma era già un grande. Per il modo in cui capiva l'azione... È famoso per essere un numero 10, giocava dietro la punta, ma all'inizio era un attaccante. Per questo ti dava sempre il pallone pensando proprio a ciò che voleva l'attaccante. Sapeva sempre cosa fare".



