Iniziativa del club per la Festa del Papà: donato materiale sportivo per i detenuti della Casa di Reclusione di Rebibbia (VIDEO)

Altra bella iniziativa della Roma per la Festa del Papà, che portato conforto ai detenuti del carcere di Rebibbia in occasione della Festa del Papà. Ecco il comunicato:

"Ci sono luoghi, come gli istituti di pena, dove la passione per i colori giallorossi aiuta a passare il tempo e a creare legami nell’impossibilità di vivere quotidianamente quelli con gli affetti più cari. L’ascolto di una radiocronaca, la condivisione di ricordi di stadio e una partita a calcetto sono attività che consentono di trascorrere giornate diverse mentre si sconta la pena. Arrivano poi ricorrenze speciali, come la Festa del Papà, in cui la lontananza dalla quotidianità del passato si fa sentire maggiormente. Per questo motivo, in occasione del 19 marzo, il Club ha voluto portare qualche ora di conforto e spensieratezza all’interno della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia. Riuniti nella Sala Teatro alla presenza della Direttrice Reggente Rosa Musicco, della Comandante Dirigente Lucia Di Gioia, della Vice Comandante Katia Feraco e della Responsabile Area Educativa Sara Macchia, un gruppo di detenuti ha ricevuto la visita di una delegazione dell’AS Roma guidata dalla mascotte Romolo, che ha consegnato a nome del Club alcuni palloni ed indumenti sportivi ufficiali per agevolare la pratica del calcio all’interno dell’Istituto. Un’occasione per celebrare in maniera diversa dal solito la Festa del Papà e vivere qualche ora di spensieratezza in attesa di tornare a vedere la Roma dal vivo con i propri figli. L’iniziativa, ispirata alla policy “Emergenza e Diritti” della Strategia di Sostenibilità del Club, rappresenta un ulteriore impegno su questo fronte dopo l’avvio del “Twinning Project” nel 2024, che ha consentito a decine di detenuti e detenute del Carcere di Rebibbia di beneficiare di corsi di formazione per allenatori di calcio offerti dall’AS Roma nell’ottica di una riabilitazione finalizzata ad evitare la recidiva dei reati."

(asroma.com)

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? Festa del Papà in giallorosso per i detenuti della Casa di Reclusione di Rebibbia ❤️

⁰⚽ Donato dal Club materiale sportivo per agevolare la pratica del calcio nell’Istituto

⁰? Una nuova partita, da giocare insieme

⁰? https://t.co/28XvDGix3D

⁰#ASRoma pic.twitter.com/jjdBervtz9 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 19, 2026



