"Ha diffamato Pellegrini" Corona finisce a processo

Ancora un processo per Fabrizio Corona. Questa volta a Roma, dove ieri il gup ha disposto il rinvio a giudizio per diffamazione per l'ex paparazzo e la 26enne (accusata anche di minacce e calunnia) che aveva raccontato, in un'intervista a Corona, di essere stata vittima di atti persecutori da parte del centrocampista della Roma. Il 30 ottobre 2023 sulla pagina Instagram "Dillingernews" era stato pubblicato un video (al quale ne sono seguiti altri tre fino a gennaio 2024) intitolato "Breaking News, cinque denunce per stalking. I guai con le escort di Lorenzo Pellegrini", contenente l'intervista alla donna. (...) Qui si accusava falsamente Pellegrini di atti persecutori nei suoi confronti -"di aver avuto una relazione con il calciatore da gennaio a luglio 2023 e di aver ricevuto dallo stesso denaro per le prestazioni sessuali offerte, di essere stata da lui controllata ed essere stata vittima per mezzo di persone non identificate ma riconducibili a Pellegrini della sottrazione del denaro da lui ricevuto e della distruzione del cellulare" in cui c'erano i messaggi con il giallorosso. Vista la "totale infondatezza della ricostruzione" della donna, la posizione di Pellegrini era stata archiviata dalla procura di Roma e Corona e la 26enne sono finiti prima sul registro degli indagati e il prossimo primo dicembre saranno sul banco degli imputati. La ragazza avrebbe anche inviato tramite Instagram messaggi dal tono minaccioso alla moglie di Pellegrini e al cugino dell'ex capitano giallorosso. "Potresti dire a quell'ossessionato di tuo marito di lasciarmi in pace? Digli di smettere con tutti quelli da cui mi fa seguire". (...) Cento mila euro la cifra indicativa del risarcimento che compare nell'atto di costituzione di parte civile presentata dal suo avvocato, il penalista Federico Olivo. Una cifra che, qualora arrivasse, ha già fatto sapere il centrocampista giallorosso, "sarà devoluta in beneficenza in favore di chi ha davvero bisogno". L'avvocato di Pellegrini ha espresso soddisfazione per "questo passaggio processuale che ritengo doveroso.

La sede giusta dove approfondire la vicenda è quella del dibattimento".

(Il Messaggero)