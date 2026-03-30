"Guess the Teammate": Malen batte Rensch 7-6. Donyell scherza: "Sono qui da poco, solo tu puoi indovinare" (VIDEO)

La Roma ha pubblicato un nuovo episodio della divertente serie "Guess the Teammate", in cui due giocatori devono indovinare tramite degli indizi quanti più compagni possibile, e stavolta la sfida è tra i due olandesi del gruppo, Devyne Rensch e Donyell Malen. "Sono qui solo da qualche settimana. Solo tu puoi indovinare" ha detto l'attaccante mentre provava ad indovinare la carriera di Soulé, ma alla fine a spuntarla è stato proprio l'ex Aston Villa.

Divertente il siparietto in cui Malen ha riconosciuto Rensch tramite una sua immagine da piccolo. Mentre da evidenziare come Malen in tempi record abbia risolto gli indovinelli che riguardavano Dybala e Wesley, una vera e propria connessione con i due sudamericani.

Simpatico anche l'episodio in cui l'attaccante ha indicato se stesso e Rensch, in un'immagine che però non lo ritraeva. I due volti, infatti, erano quelli di Rensch e Pellegrini. "No??" ha detto Malen con un'espressione abbastanza sorpresa.



