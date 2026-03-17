Gravina sul futuro di Open VAR: "Viene strumentalizzato, rifletteremo con l'AIA per la prossima stagione. L'errore arbitrale non può essere azzerato"

A margine della conferenza stampa del Premio Bearzot, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto sul futuro di "Open VAR", il format realizzato in collaborazione con DAZN e AIA per spiegare gli episodi arbitrali. Il numero uno del calcio italiano ha espresso diverse perplessità sulla prosecuzione del programma così come strutturato oggi, ipotizzando cambiamenti per la prossima stagione. "Open Var? Apriremo una riflessione su pro e contro con l'Aia su questo per la prossima stagione, noi siamo sempre aperti al confronto", ha esordito Gravina. "Quella che era una disponibilità di massima trasparenza, sta diventando una forma di strumentalizzazione". Il presidente ha poi difeso l'operato della classe arbitrale: "Se noi pensiamo che in ogni partita l'errore arbitrale possa esser azzerato al 100% ve lo dico oggi che non sarà mai possibile. Lavoriamo per il miglior risultato possibile. Se poi ci sono due episodi su venti partite è fisiologico, rispetto ai dieci di qualche anno fa".

Gravina ha infine lanciato un monito sulla tensione che circonda il settore arbitrale nell'ultima fase del campionato: "Credo che qualcosa vada rivisto nell'ambito del nostro comportamento. Si è generato un clima oggi e ne prendiamo atto, c'è un clima insopportabile all'interno della gestione di una fase delicata del campionato italiano. Dobbiamo ritrovare serenità, dando ognuno di noi un piccolo contributo".