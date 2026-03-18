Gravina denuncia: "Si respira un'aria insopportabile"

Gli arbitri continuano a far discutere e la Figc, come noto, sta correndo ai ripari portando avanti una riforma volta a creare una classe di direttori di gara per Serie A e B sul modello inglese con l'obiettivo di ridurre al minimo il margine d'errore. L'idea del presidente Gravina è quella di partire già la prossima stagione, ma nel frattempo bisogna chiudere questa, possibilmente in un ambiente sereno. Che al momento proprio non c'è. A dirlo è lo stesso presidente della Federcalcio, a margine della presentazione del Premio Bearzot in via Allegri: "Se pensiamo che in ogni partita l'errore arbitrale possa esser azzerato al 100%, ve lo dico oggi, non ci arriveremo mai. Ma stiamo lavorando assieme all'Aia per arrivare al miglior risultato possibile. Se poi ci sono due episodi su venti partite è fisiologico, anzi rispetto ai dieci di qualche anno fa c'è stato un miglioramento. Credo che qualcosa vada rivisto nell'ambito del nostro comportamento. Si respira un'aria diventata insopportabile proprio in una fase delicata del nostro campionato, dobbiamo ritrovare serenità, dando ognuno un piccolo contributo". Accanto a lui c'è il vicepresidente dell'Aia Francesco Massini, diventato il massimo rappresentante dell'Associazione dopo l'inibizione di Antonio Zappi. "Con Francesco c'è un rapporto di massima collaborazione - continua Gravina - vogliamo creare le condizioni ideali per permettere agli arbitri di svolgere il loro lavoro al meglio". Ovvero, con la riforma che porterà alla creazione di una società indipendente pronta a gestire un selezionato gruppo di professionisti (domani il nuovo incontro sul tema). Una rivoluzione che piace poco all'Aia, Massini compreso, che al presidente federale risponde: "La classe arbitrale italiana è la migliore, lo dico con la forza e la determinazione di tutta l'Associazione, perché so l'amore, la passione, la dedizione e l'impegno che mettono i ragazzi. Sicuramente se ci fosse maggiore serenità tutti noi ne trarremmo il miglior beneficio". A proposito di serenità, all'interno dell'Aia stessa alcuni arbitri si stanno lamentando per la propria sovraesposizione mediatica. In particolare ce l'hanno con la trasmissione di Dazn Open Var. (...) Gravina non si sbilancia, ma di certo non sottovaluta la questione: "Apriremo una riflessione con l'Aia sui pro e i contro in vista della prossima stagione. La disponibilità a una massima trasparenza è stata evidentemente strumentalizzata. L'obiettivo è confrontarsi sem-pre, ma soprattutto evitare qualunque forma di strumentalizzazione in termini negativi". C'è spazio anche per parlare delle violenze che i direttori di gara subiscono. (...) Ci sarà un riconoscimento speciale anche alla 17enne Valentina Zamburru, aggredita durante la gara di U17 sarda tra Nuova La Salle-Gioventù Sarroch, il 28 febbraio scorso. Su questo Gravina è durissimo: "Sulla violenza siamo intransigenti, abbiamo adeguato le norme, abbiamo impugnato numerose decisioni del giudice sportivo e mi dispiace riconoscerlo. Nel caso della ragazza abbiamo applicato il massimo della pena prevista, una sorta di 'ergastolo'. È importante comunicare queste sanzioni, non accettiamo più ragazzi, calciatori e dirigenti che si sono macchiati di atti di violenza simili. La gravità è enorme. Come si può pensare che una persona di una certa età fratturi la mascella di una 17enne? È vergognoso. Dopo 3 o 4 anni di squalifica c'è la possibilità di chiedere la grazia al presidente federale… Io solo per averla rifiutata sono stato aggredito dai genitori e familiari. Ma come detto sono e sarò intransigente. Questa gente deve stare fuori dal mondo del calcio per sempre".

(gasport)