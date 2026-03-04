Fulop (suocera Dybala): "Oriana ha iniziato ad avere le contrazioni dopo il terzo gol della Roma contro la Juventus"

TELESHOW - Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini e suocera di Paulo Dybala, ha rilasciato un'intervista al programma televisivo e ha svelato dei dettagli riguardante la nascita di Gia , la primogenita della coppia argentina. Ecco le sue parole: "Stavamo guardando Roma-Juventus e al terzo gol dei giallorossi Ori ha iniziato a urlare e a saltare insieme alle due amiche venute da Buenos Aires e alla sorella Titi. Dopo il terzo gol ha iniziato ad avere contrazioni ogni cinque minuti, ma il dolore non era così intenso. Ha detto: ‘Andiamo a casa, mi metto nella vasca da bagno e mi rilasso’. Ma le contrazioni sono diventate sempre più intense e frequenti. Una volta tornati a casa, hanno deciso di andare all'ospedale Gemelli ma era molto lontano, a circa cinquanta minuti di macchina, e Ori era già piuttosto dolorante. Sono andati in ospedale e noi verso le tre del mattino siamo partiti perché aveva una dilatazione molto avanzata. Allora ho detto a mio marito: ‘Non vorrei che partorisse mentre noi siamo qui a casa’. Così siamo partiti tutti per stare con loro. Abbiamo passato tutta la notte seduti sulle sedie, fuori non c'era nessuno e sembrava un ospedale fantasma a quell'ora. Per fortuna Gia è nata alle 8:59 del mattino... Cosa ho provato? Un vulcano di sensazioni. La vedo e mi sciolgo, è una bambolina".

Ora Paulo e Oriana sono genitori...

"Sono fantastici. Dybala mi sembra così bravo come papà. Non sapete quanto sia attento a tutto. Io cerco di mordermi la lingua per non fare commenti, dobbiamo lasciare che siano loro a crescere la bambina (ride, ndr). La prendono in braccio, la coccolano, le cambiano il pannolino, fanno tutto loro... Noi siamo spettatori e ci godiamo lo spettacolo".