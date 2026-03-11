Foti, che stangata! Esonero e 10 giornate di squalifica per l'ex vice Mourinho

Dopo l’esonero deciso dalla proprietà della Sampdoria, Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma, e Angelo Gregucci si trovano a fare i conti con una doppia penalizzazione: oltre alla beffa dell’allontanamento, Foti ha infatti ricevuto una pesante squalifica disciplinare di dieci giornate che scatterà alla sua prossima esperienza in panchina. Un provvedimento che gli impedirà anche di partecipare al prossimo super corso per allenatori a Coverciano. La decisione è stata assunta dal Tribunale Federale Nazionale dopo il deferimento della Procura FIGC, che accusava Foti di aver svolto le funzioni di allenatore della prima squadra blucerchiata senza essere in possesso dell’abilitazione UEFA PRO, mentre a Gregucci è stato contestato di aver firmato un contratto come tecnico principale senza esercitare di fatto tale ruolo, consentendo così a Foti di guidare operativamente la squadra. Le sanzioni non hanno risparmiato neppure la società, multata di 5.000 euro e colpita da due mesi di inibizione per il presidente Matteo Manfredi e per Jesper Fredberg, direttore e CEO dell’Area Football del club. Il momento sportivo della Sampdoria resta delicato: con un solo punto di vantaggio sulla zona playout e reduce dal pesante 3-0 incassato a Frosinone, la squadra è stata affidata provvisoriamente ad Attilio Lombardo. Per Foti, già protagonista in passato di episodi disciplinari durante le esperienze alla Roma e al Fenerbahçe, si tratta dell’ennesimo capitolo di una carriera segnata da turbolenze. La Sampdoria, dal canto suo, ha ribadito di aver sempre operato nel rispetto delle regole e si riserva di valutare la possibilità di presentare appello una volta depositate le motivazioni della sentenza.