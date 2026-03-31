El Shaarawy: il Faraone fa visita all’Associazione Andrea Tudisco (FOTO E VIDEO)

È stato Stephan El Shaarawy a fare visita alla “Casa di Andrea”, la struttura di accoglienza gestita dall’Associazione Andrea Tudisco, alla quale il Club ha voluto offrire il proprio contributo adottando due stanze destinate ad ospitare famiglie di bambini con gravi patologie. L’incontro è avvenuto lo scorso 25 marzo, quando i responsabili dell’associazione intitolata al piccolo Andrea Tudisco, scomparso di leucemia nel 1997 all’età di soli 10 anni, hanno aperto le porte del centro al calciatore giallorosso, che ha potuto incontrare i bambini e trascorrere qualche ora piacevole con loro. Le due stanze che l’AS Roma ha adottato consentiranno di ospitare per un anno famiglie con bambini che hanno necessità di trasferirsi a Roma per ricevere cure speciali e non possono permettersi di provvedere all’alloggio. El Shaarawy ha quindi colto l’occasione per scambiare due tiri a pallone con i piccoli ospiti della struttura e farsi in anticipo gli auguri per una Pasqua di speranza e serenità.

? Stephan El Shaarawy in visita all’Associazione Andrea Tudisco onlus ❤️



? Il Club ha “adottato” due stanze della casa di accoglienza che consentiranno di ospitare per un anno famiglie di bambini con gravi patologie



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(asroma.com)