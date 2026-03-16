Di Canio: "Manca un rosso a Malen con il Genoa, è grave colpire un giocatore con un calcio in testa durante una rovesciata" (VIDEO)

SKY SPORT - Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio e ora opinionista di Sky Sport, si è soffermato sugli ultimi episodi arbitrali avvenuti nel corso delle partite della Roma ed è tornato a parlare dell'ammonizione di Donyell Malen per la rovesciata con cui ha colpito in testa il difensore del Genoa Leo Ostigard: "C'era il rigore sul tiro di Koné, perché Malinovskyi ha stoppato la palla con la mano. Ma nessuno ha mai parlato dell'espulsione che ci doveva essere su Malen, il quale fa una sforbiciata e dà un calcio in testa pericolosissimo a Ostigard. L'attaccante è stato solo ammonito. Quindi è pari e patta. Se è pericoloso entrare sulla caviglia, è grave anche dare un calcio in piena sforbiciata in testa a uno...".

Ah ecco. Malen era da rosso. La sforbiciata. Pari e patta. È grave. Ecco che pic.twitter.com/UgmkOHOHg2 — mdr (@MatteoDeRose) March 15, 2026



