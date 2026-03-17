Corona rinviato a giudizio per diffamazione ai danni di Pellegrini. Avv. Olivo (legale Pellegrini): "Decisione doverosa"

Svolta giudiziaria nella vicenda che vede coinvolto Lorenzo Pellegrini. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per Fabrizio Corona con l'accusa di diffamazione ai danni del capitano giallorosso. Insieme a lui, finirà a processo anche una donna di 25 anni, accusata di calunnia e minacce. Al centro del procedimento penale c’è un’intervista pubblicata da Corona sul sito dillingernews.it, nella quale la donna aveva accusato falsamente il calciatore della Roma di stalking. Tali affermazioni, ritenute prive di fondamento, hanno fatto scattare la denuncia da parte del centrocampista. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo primo dicembre davanti al tribunale monocratico.

Soddisfazione è stata espressa dal legale di Pellegrini, l'avvocato Federico Olivo: "Siamo soddisfatti di questo passaggio processuale. Una decisione che ritengo doverosa; la sede dove ora verrà approfondita questa vicenda è il dibattimento".

(ansa)