Comune, oggi il sì al pubblico interesse

Il nuovo stadio della Roma compirà oggi un ulteriore step politico, forse il più atteso: con il voto in assemblea capitolina, previsto dalle ore 10, si concluderà infatti l'iter di competenza del comune, spalancando le porte alla nuova fase della conferenza del servizi decisoria in regione. A Roma Capitale spetterà il compito di confermare il pubblico interesse dopo la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dei Friedkin all'antivigilia di Natale, il successivo ok in Giunta e l'analisi del fascicolo delle commissioni patrimonio, lavori pubblici, sport, urbanistica, ambiente e mobilità. [...]
Come già spiegato dal sindaco Gualtieri, non si tratterà solo di un impianto sportivo, bensì di un'opera pubblica che garantirà la riqualificazione di un intero quadrante della città.
(corsport)