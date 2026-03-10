Como, oggi la ripresa: per Perrone e Diao nulla di grave

Oggi il Como riprende ad allenarsi a Mozzate. Da valutare la condizione degli infortunati Perrone e Diao. Il primo è uscito al 36' del primo tempo a Cagliari per una botta alla coscia. Il senegalese invece, partito con la squadra, è stato tenuto precauzionalmente a riposo per un piccolo problema fisico non specificato. Entrambi

dovrebbero essere disponibili per la sfida di domenica contro la Roma. Nessuna assenza per squalifica, solo l'indisponibilità di Addai, la cui stagione è finita dopo la rottura del tendine d'Achille.