Cesena, sorpresa in panchina: l’ex Roma Ashley Cole sarà il nuovo allenatore

Svolta improvvisa e di spessore internazionale sulla panchina del Cesena. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club romagnolo ha scelto Ashley Cole per sostituire l’esonerato Michele Mignani. Una decisione che pare fosse già nei piani della società bianconera, maturata indipendentemente dal pareggio per 2-2 ottenuto nell'ultimo turno contro il Frosinone.

Per Ashley Cole si tratta della prima esperienza da allenatore capo, dopo un lungo percorso di formazione iniziato nel 2019 come collaboratore di Frank Lampard al Chelsea e all'Everton, oltre al ruolo di vice allenatore nell'Inghilterra Under 21.

Cole è una vecchia conoscenza per l'ambiente giallorosso: l'ex terzino ha infatti vestito la maglia della Roma tra il 2014 e il 2016. Arrivato a Trigoria dopo i fasti con Arsenal e Chelsea, il terzino inglese collezionò appena 16 presenze in tutto in giallorosso, senza riuscire a lasciare il segno, prima di concludere la sua carriera tra i Los Angeles Galaxy e il Derby County. Ora, a distanza di dieci anni dal suo arrivo in Italia come calciatore, Cole torna per guidare il Cesena in Serie B.

?Clamoroso @calciocesenafc: il nuovo allenatore sarà Ashley Cole! — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 14, 2026



