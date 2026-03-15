Candela: "Sorpreso di vedere il Como lì in classifica a marzo. Spero nell'esperienza di Gasperini" (VIDEO)

Vincent Candela è intervenuto ai microfoni di Sportitalia a margine del World Legends Padel Tour per analizzare la sfida tra Como e Roma. L'ex terzino giallorosso ha espresso grande curiosità per il confronto tattico tra Gasperini e Fabregas. "Sono tutte partite fondamentali", ha esordito Candela, sottolineando il lavoro "profondo" che Gasperini sta portando avanti a Trigoria nonostante qualche punto perso per strada. L'ex difensore ha poi ammesso la propria sorpresa per il rendimento della squadra di Fabregas: "Non mi aspettavo di vedere il Como ancora lì in classifica a marzo. Sarà una sfida tra due tecnici molto tattici". In chiusura, Candela ha espresso un auspicio per il risultato finale: "Spero che l'esperienza dimostrata da Gasperini negli ultimi vent'anni possa regalare una bella sorpresa a Como".



