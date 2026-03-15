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Candela: "Sorpreso di vedere il Como lì in classifica a marzo. Spero nell'esperienza di Gasperini" (VIDEO)

15/03/2026 alle 14:00.
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Vincent Candela è intervenuto ai microfoni di Sportitalia a margine del World Legends Padel Tour per analizzare la sfida tra Como e Roma. L'ex terzino giallorosso ha espresso grande curiosità per il confronto tattico tra Gasperini e Fabregas. "Sono tutte partite fondamentali", ha esordito Candela, sottolineando il lavoro "profondo" che Gasperini sta portando avanti a Trigoria nonostante qualche punto perso per strada. L'ex difensore ha poi ammesso la propria sorpresa per il rendimento della squadra di Fabregas"Non mi aspettavo di vedere il Como ancora lì in classifica a marzo. Sarà una sfida tra due tecnici molto tattici". In chiusura, Candela ha espresso un auspicio per il risultato finale: "Spero che l'esperienza dimostrata da Gasperini negli ultimi vent'anni possa regalare una bella sorpresa a Como".