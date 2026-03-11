Calciomercato Roma: oltre Celik la Juve pensa a Pellegrini

Roma, Como e Juventus si contendono i posti Champions con giallorossi e lariani a pari punti e bianconeri a -1, ma il calciomercato già intreccia il campionato con il prossimo turno decisivo Roma a Como, dopo Bologna in Europa, (e intanto la Juventus va a Udine). Il quotidiano torinese scrive che Spalletti guarda in casa Roma per due colpi a zero Zeki Celik in scadenza, lontano dal rinnovo, è alternativa duttilissima a Kalulu come terzino o quinto. Tra i nomi a centrocampo, oltre Kessie e Goretzka, c'è pure Lorenzo Pellegrini, stesso destino contrattuale di Celik. Se il numero 7 non rinnova dal 1 luglio è svincolato pronto per nuova avventura in Italia o all'estero.

(Tuttosport)