Calciomercato Roma, occhi su Doumbia del Venezia: lo seguono anche Milan e Inter

Nuovo nome per il centrocampo in ottica mercato: la Roma sta monitorando Issa Doumbia, centrocampista del Venezia. A riportarlo è il giornalista Nicolò Schira, che, sul suo profilo X, svela come sul giocatore ci sia anche l’interesse di Milan e Inter.

Il profilo del mediano ivoriano sta attirando sempre più attenzioni in Serie A, con diversi top club pronti a seguirne da vicino la crescita. Intanto, sul fronte nazionale, la Costa d’Avorio starebbe spingendo per convincerlo ad accettare la convocazione in vista del Mondiale. Nonostante questo, Doumbia avrebbe un’altra preferenza: il centrocampista, infatti, sogna una chiamata dell’Italia e resta in attesa di un possibile segnale da parte degli Azzurri.

? Excl, - #ASRoma, #ACMilan and #Inter are monitoring #Venezia’s midfielder Issa #Doumbia. Ivory Coast National Team are pushing to convince him to accept the call for the World Cup, even if Doumbia dreams Italy National Team and is waiting for Azzurri. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 29, 2026





(@NicoSchira)