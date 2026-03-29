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Calciomercato Roma, occhi su Doumbia del Venezia: lo seguono anche Milan e Inter

29/03/2026 alle 10:07.
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Nuovo nome per il centrocampo in ottica mercato: la Roma sta monitorando Issa Doumbia, centrocampista del Venezia. A riportarlo è il giornalista Nicolò Schira, che, sul suo profilo X, svela come sul giocatore ci sia anche l’interesse di Milan e Inter.

Il profilo del mediano ivoriano sta attirando sempre più attenzioni in Serie A, con diversi top club pronti a seguirne da vicino la crescita. Intanto, sul fronte nazionale, la Costa d’Avorio starebbe spingendo per convincerlo ad accettare la convocazione in vista del Mondiale. Nonostante questo, Doumbia avrebbe un’altra preferenza: il centrocampista, infatti, sogna una chiamata dell’Italia e resta in attesa di un possibile segnale da parte degli Azzurri.


(@NicoSchira)