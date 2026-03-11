Calciomercato Roma: Dybala sempre più addio. Boca in pole

Paulo Dybala è sempre più vicino all'addio alla Roma con il rinnovo del contratto che appare praticamente impossibile per motivi economici e infortuni ricorrenti, visto che guadagna circa 8 milioni netti annui più 2 di bonus per un totale che supera i 10 milioni complessivi fuori parametro per il bilancio giallorosso e il contratto scade proprio il 30 giugno 2026 mentre la Roma valuta un'offerta al ribasso ma considera l'avventura chiusa senza aprire formalmente il dossier. Gli infortuni cronici limitano la sua continuità, ora che è vicino ai 33 anni, rendendolo difficile da gestire tra campo e infermeria e la società deve rientrare nei paletti finanziari con un taglio drastico dello stipendio che non garantisce comunque l'accordo, in prospettiva il Boca Juniors è in pole per il ritorno in Argentina, spinto dall'amico Leandro Paredes. Dybala ha lasciato aperta la porta con dichiarazioni recenti mentre l'entourage è già in contatto con il club xeneize e si attende un'offerta formale presto con il trasferimento probabile già in estate.

