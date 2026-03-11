Calciomercarto Roma: su Ndicka occhi puntati della Premiere. 40 mln la base per Trigoria

Alcuni club di Premier League stanno seguendo con grande attenzione Evan Ndicka difensore centrale della Roma con interesse concreto per un trasferimento a giugno secondo il giornalista Francesco Guerrieri di calciomercato.com, che in un post su X, specifica come sondaggi fossero arrivati già a gennaio ma la Roma non abbia mai voluto privarsene in quel momento . L'ivoriano 25enne, arrivato a parametro zero dall'Eintracht Francoforte nel 2023, si è imposto come assoluto pilastro della difesa giallorossa giocando tutti i minuti disponibili in Serie A nella stagione 2024/25 con 51 presenze totali tra club e nazionale (1 gol e 1 assist) che confermano la sua straordinaria affidabilità atletica versatilità tattica duelli aerei vinti e impostazione dal basso ideale per il calcio fisico e veloce della Premier. Ndicka ha un contratto fino al 2028 con valutazione intorno ai 40 milioni di euro, cifra che garantirebbe alla Roma una plusvalenza netta fondamentale per le esigenze finanziarie. Arsenal, Newcastle Nottingham Forest e Manchester United e Tottenham risultano i principali club interessati pronti a offrire oltre 30-40 milioni anche se la società giallorossa lo considera non cedibile senza proposta irrinunciabile soprattutto con l'obiettivo qualificazione coppe europee.

Alcuni club di Premier League stanno seguendo #NDicka della #ASRoma. Sondaggi già arrivati a gennaio, ma la Roma non ha mai voluto privarsene. — Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) March 10, 2026