Buffon: "Lotta Champions serrata fino all'ultima giornata. La Juventus ha le carte in regola per arrivare quarta"

RAI 2 - Gianluigi Buffon, storico portiere della Juventus e ora capo delegazione della Nazionale, è intervenuto in qualità di ospite nella trasmissione "La Domenica Sportiva" e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla lotta tra i bianconeri, la Roma e il Como per un posto in Champions League. Ecco le sue parole: "Penso che la Juventus ha le carte in regola per centrare il quarto posto. È una lotta serrata, probabilmente lo sarà fino alla 38ª giornata di campionato. Credo che la bontà del lavoro di Spalletti sia sotto gli occhi di tutti".