Bosnia-Italia, arbitra Turpin: in palio il Mondiale

Sarà il francese Clément Turpin a dirigere Bosnia-Italia, sfida decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Il fischietto transalpino è stato designato per la finale dei playoff, appuntamento cruciale per gli Azzurri. Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Irlanda del Nord (Tonali e Kean marcatori), avvenuta giovedì scorso, a Bergamo, la gara che si giocherà in Bosnia martedì 31 marzo (ore 20:45), rappresenta l’ultimo ostacolo verso il pass per il Mondiale: una sfida secca, ad altissima tensione, in cui non sono ammessi errori. L’Italia si gioca tutto in novanta minuti (o più), con l’obiettivo di conquistare una qualificazione fondamentale. La scelta di Turpin, arbitro di grande esperienza internazionale e abituato a palcoscenici importanti, va nella direzione di garantire equilibrio e gestione in una partita destinata a essere combattuta e ricca di pressione.