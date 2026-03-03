Boniek: "Totti? Non so cosa gli sta proponendo la società ma se fossi stato in lui avrei accettato qualsiasi ruolo"

Zbigniew Boniek, intervenuto ai microfoni di Radio Radio non ha espresso dubbi sulla Roma del futuro e, soprattutto, sul ruolo che dovrebbe avere Totti in vista del centenario. Secondo l'ex attaccante giallorosso, infatti, immaginare le celebrazioni per i cento anni senza la presenza dell'ex capitano sarebbe qualcosa di incomprensibile per tifosi e per l'ambiente: "Totti è il simbolo della Roma, il centenario senza di lui non esiste". L’ex presidente della Federcalcio polacca ha poi aggiunto: "Non so cosa gli sta proponendo la società ma se fossi stato in lui avrei accettato qualsiasi ruolo". Un’apertura totale, dunque, indipendentemente dal ruolo, perché ciò che conta è ricucire il legame tra il club e il suo capitano più rappresentativo.