Bologna s'illude, Roma sorride l'euroderby lascia aperto il finale

deciderà all'Olimpico giovedì prossimo l'euroderby tutto italiano (anche nei marcatori a referto) dopo un primo round equilibrato e divertente. (...) La Roma senza la sua qualità argentina si è aggrappata ai soliti pragmatici senatori italiani Cristante e Pellegrini, autore del pareggio, mentre il Bologna più fantasioso in attacco, quanto fragile in difesa, ha spolverato per il ct Gattuso un Bernardeschi mvp scintillante come ai bei tempi e non solo perla rete dell'1-O. Si può rinunciare a uno così in uno spareggio mondiale? Meglio come gioco i rossoblù nella ripresa e nel finale, ma gli errori individuali nelle due aree sono stati pagati cari assai e la Roma non ha rubato niente approfittandone. La squadra di Italiano in Europa dà il suo meglio: 6 vinte, 4 pareggiate e solo una sconfitta a settembre. Non giocava una partita così intensa da tre mesi, ma non è bastato. "Fossimo stati questi da gennaio avremmo vinto più partite - è il commento di Italiano -, ottima prestazione, grande partita di Bernardeschi, potevamo raddoppiare e come sempre paghiamo ogni mezzo errore. La sfida è aperta, ce la giocheremo". "Pareggio giusto - ha detto invece Gasperini - . Al ritorno l'arbitro non concederà tutto quello che è stato concesso al Bologna e avremo lo stadio dalla nostra". Ma dell'arbitro s'è lamentato pure Italiano: "Ha consentito a Ndicka di giocare troppo sporco". (...) Gasperini ha dovuto rinunciare a sei uomini mentre Italiano li aveva tutti. Nel primo tempo il Bologna ha avuto due grosse occasioni con Bernardeschi mentre Zaragoza ha sciupato quella romanista e non è riemerso dall'intervallo. Il numero 10 invece al 1' non ha trovato la palla sull'assist di Rowe davanti a Svilar che al 44' è volato sul suo sinistro rotante dal limite. La squadra di Italiano per 45 minuti ha faticato molto a costruire dal basso, ricorrendo a tante pallonate lunghe sulle quali Castro-Ndicka e Rowe-Celik hanno animato i loro match di wrestling senza esclusione di colpi. (...) I due migliori rossoblù hanno confezionato l'1-0 al 4' della ripresa: slalom speciale tra tre paletti giallorossi di Rowe e scarico per il mancino griffato di Bernardeschi. Il Bologna non ha affossato una Roma confusa e puntuale è arrivato l'harakiri a spianare l'1-1 di Lorenzo Pellegrini, appena entrato: patetico stop mancato di Joao Mario, scippato da Cristante, mischione con Malen, Freuler e Skorupski e rete a porta vuota di Pellegrini vivisezionata dal Var. E c'è mancato pochissimo che la Roma non raddoppiasse con Malen murato da Casale e autopalo di Lucumi.

Assalto rossoblù inutile alla fine con traversa di Vitik di testa e due botte fuori di Pobega e Freuler.

(La Repubblica)