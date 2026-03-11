Bologna, Freuler: "Gasperini mi vuole alla Roma? Parliamo della partita. So a memoria come gioca"

Remo Freuler, giocatore del Bologna e in passato agli ordini di Gasperini a Bergamo, ha parlato in vista della gara di domani contro la Roma. Le sue parole.

È vero che Gasperini vorrebbe portarla alla Roma?

"Non parliamo di queste cose. Non mi sembra una domanda normale. Parliamo della partita e non di questi temi".

FREULER A SKY SPORT

"So a memoria come gioca Gasperini, anche se pure lui ha cambiato il suo calcio in questi anni. La base però è più o meno sempre la stessa e sono contento di vederlo domani".

Ci racconta un episodio che possa spiegare il rapporto tra lei e Gasperini?

"Mi viene in mente il ballo post-partita dopo lo Shakhtar Donetsk, quando ci siamo qualificati agli ottavi di Champions. Quella gioia mi è rimasta, così come il rapporto super dentro e fuori dal campo".