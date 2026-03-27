As Roma: il club lancia la nuova Upcycling Collection (FOTO)

L’AS Roma ha annunciato il lancio della collezione "Upcycling", una linea di abbigliamento che non è solo moda, ma la tangibile realizzazione della Strategia di Sostenibilità del Club, con un focus radicale sulla policy dell’economia circolare.

Il cuore del progetto risiede nel processo di produzione innovativo, perché ogni singolo capo della collezione – composta da due felpe con cappuccio, una felpa half zip e tre t-shirts – è stato creato recuperando e rigenerando frammenti di materiale tecnico provenienti direttamente dalle divise della stagione agonistica precedente. Questi materiali sono stati sapientemente combinati con nuovi tessuti, dando vita a prodotti unici, che riducono l'impatto ambientale e azzerano gli sprechi.

La collezione “Upcycling” consente di mantenere il legame con le maglie del passato, partecipare alla riduzione delle emissioni e al risparmio delle risorse naturali, unendo la passione giallorossa all’attenzione per un futuro sostenibile. Un manifesto dei valori etici e ambientali che l’AS Roma promuove attivamente insieme ai suoi tifosi. La collezione “Upcycling” è disponibile in esclusiva negli AS Roma Store e sullo store on line.

(asroma.com)