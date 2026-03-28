Aldair: "Champions? Non dipende solo dalla Roma. Wesley ha avuto un impatto positivo" (VIDEO)

SPORTITALIA - Tra i tanti ospiti d'onore al raduno di Operazione Nostalgia che si terrà al Palasport di Roma, c'è anche "Pluto" Aldair. Il campione brasiliano, ai microfoni dell'emittente televisiva, ha parlato del momento della Roma, in piena lotta nella corsa alla Champions League, e si è soffermato anche sulla prima stagione in giallorosso di un suo connazionale, ovvero Wesley.

Secondo te la Roma riuscirà ad arrivare in Champions?

«In questo momento ci sono delle squadre davanti. La Roma deve cercare di finire bene il campionato, ci deve provare e fare più punti possibili. Non dipende solo dalla Roma».

Ti aspettavi un impatto così positivo di Wesley?

«Il primo anno è molto difficile, lui ha avuto un impatto positivo e questo è un bene anche per la società. Non è facile il primo anno nel campionato italiano».



