Zaragoza alla scoperta di Roma: cena in una pizzeria a Testaccio (FOTO)

Prime ore romane per Bryan Zaragoza che, dopo l'allenamento di ieri, si è concesso la sua prima pizza nella Capitale scegliendo il ristorante "Remo a Testaccio". L'esterno spagnolo, arrivato in Italia due giorni fa, è andato a cena nello storico punto di riferimento della cucina romana, simbolo della tradizione capitolina. Un momento di relax e normalità che racconta molto del suo ambientamento a Roma tra la scoperta della città e l'assaggio dei piatti tipici della cucina romana.