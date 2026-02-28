VIDEO - Gasperini scherza sul ritorno Totti: "Lo farei giocare domani". Poi frena: "Testa alla Juve"

Immancabile in conferenza la domanda sul possibile ritorno in società di Francesco Totti. Gian Piero Gasperini ha risposto con una battuta, prima di riportare subito l'attenzione sul campo. A chi gli chiedeva quali idee avesse per un eventuale ruolo dello storico capitano, il tecnico ha replicato: "Di farlo giocare domani". Una risposta che ha strappato un sorriso, subito seguita dalla precisazione: "Scherzi a parte, al momento non ho in mente ruoli particolari, siamo concentrati sulla partita di domani con la Juventus".



