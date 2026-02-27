Ufficiale, diritti TV Mondiali 2026: 35 partite alla Rai. Tutti i match su DAZN, 69 in esclusiva

Arriva l'ufficialità sulla copertura televisiva dei Mondiali di calcio della prossima estate. Tutte le 104 partite della competizione saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN, che si è assicurata i diritti dell'intero torneo. Di queste, 69 saranno visibili in esclusiva assoluta sulla piattaforma.

Una parte importante delle gare sarà però visibile anche in chiaro. La Rai ha infatti acquisito un pacchetto di 35 partite, garantendo la visione gratuita ai telespettatori. Di queste, come confermato da Viale Mazzini, almeno 32 andranno in onda sul canale principale, Rai 1, assicurando la massima visibilità ai match di cartello, comprese le partite della Nazionale italiana.