UDINESE-ROMA: le probabili formazioni. Tutto pronto al Bluenergy Stadium (FOTO e VIDEO)

La Roma torna a concentrarsi sul campionato con l'obiettivo di rispondere alle dirette concorrenti e non perdere terreno dalla zona Champions. Questa sera alle 20:45, i giallorossi saranno di scena al Bluenergy Stadium di Udine contro l'Udinese, nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Una trasferta insidiosa contro una squadra a caccia di punti per consolidare la propria posizione a metà classifica.

Dopo l'ampio turnover visto in Europa League, Gasperini torna ad affidarsi ai suoi titolarissimi, pur dovendo fare i conti con qualche acciacco. Davanti a Svilar ci sarà il terzetto Mancini-Ndicka-Hermoso. A centrocampo, con l'infortunato Koné, toccherà alla coppia Cristante-El Aynaoui. Sulle fasce confermati Celik e Wesley. Il dubbio principale è sulla trequarti: Pellegrini non è al meglio per una lieve distorsione alla caviglia e Pisilli si scalda per una maglia da titolare al fianco di Soulé, alle spalle dell'unica punta Malen.





PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE: Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlström, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.

PREPARTITA

18:59 - Lo spogliatoio dei giallorossi:





18:16 - Tutto pronto al Bluenergy Stadium:



