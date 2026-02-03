Udinese-Roma, El Aynaoui: "Dobbiamo reagire prima" - Gasperini: "Partita sporca, usciamo con voglia di fare" (VIDEO)

Cosi, Neil El Aynaoui nel post partita di Udinese-Roma: "Questa sera era una partita difficile per noi, perché penso che abbiamo aspettato di concedere un gol per avere una reazione"

Infine il centrocampista marocchino ha aggiunto "Non dobbiamo più pensare a questa partita, dobbiamo pensare alla prossima, partita dopo partita, la classifica è lunga e dobbiamo pensare al futuro"

https://youtu.be/LKJPnHRYz-8?si=geD-XOtS0WcQ1xdr

Il tecnico della Roma nel post partita ha analizzato il match: "Partita difficile molto combattuta, l'Udinese è una squadra molto fisica, però i ragazzi hanno fatto una buona partita, anche soffrendo, c'è stato qualche episodio sfortunato nel finale, ma si cresce anche così"

Inoltre Gasperini ha precisato: "Non tutte le partite sono pulite, questa non lo era, noi abbiamo retto bene, ci aspettavamo magari di giocare un pò meglio negli ultimi 16 metri, ma sono sconfitte che si devono accettare, si deve guardare avanti, usciamo con voglia di fare"