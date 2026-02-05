Totti e il possibile ritorno in società: contatti da tempo con i Friedkin. Si studia il ruolo da assegnare al Capitano

La giornata odierna è stata squarciata dalla clamorosa indiscrezione rivelata direttamente da Claudio Ranieri nel corso della sua intervista ai microfoni dell'emittente televisiva: " I Friedkin stanno pensando al ritorno di Totti in società e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma perché è una parte di essa".

Il giornalista Paolo Assogna ha rivelato ulteriori dettagli sulla vicenda e ha confermato che le parti stanno dialogando da tempo: la società sta studiando l'eventuale ruolo da assegnare all'ex numero 10.

(Sky Sport)