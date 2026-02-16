TOTTI: "Con la Roma stiamo discutendo di alcuni dettagli. Ora parlo da tifoso, spero che Gasperini torni in Champions"

A margine dell'evento Betsson andato in scena oggi, Francesco Totti ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto sul suo futuro e sul legame con i colori giallorossi. Dopo le prime anticipazioni della mattinata , che hanno confermato l'esistenza di una trattativa in corso con la proprietà e svelato il retroscena di una cena con il tecnico Gian Piero Gasperini, è ora disponibile il quadro completo del pensiero dell'ex numero 10. Di seguito l'intervista integrale.

"Sono un tifoso in questo momento, parlo al di fuori di Trigoria ora. Roma è sempre stata casa mia. Sono contento di quello che stanno facendo, del percorso. Ci sono state un po' di voci in quest’ultimo periodo. È vero che stiamo parlando, stiamo discutendo di alcuni dettagli. Stiamo decidendo la cosa migliore per tutti. Spero che riusciamo prima o poi a risolvere questa situazione."

Presto?

"Presto o tardi, non lo so."

Gasperini?

"Siamo tutti dietro a lui a spingerlo, perché possa tornare presto in Champions League con la Roma. Ci sono stato vicino a Gasperini, a cena fuori, al di fuori della Roma. Abbiamo parlato di tutto, non solo di calcio."